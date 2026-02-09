В алматы в одном из ЖК по проспекту Аль-Фараби произошло горение наружной обшивки на уровне первого этажа. Проведены работы по разбору и вскрытию конструкции, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, произошло короткое замыкание электрических проводов наружной подсветки, что вызвало возгорание утеплителя на уровне первого этажа.

Пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м. Силами МЧС с верхних этажей эвакуировано 36 человек, в том числе 6 детей. Пострадавших нет.