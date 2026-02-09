Жилой комплекс загорелся в Алматы
Эвакуировано 36 человек, в том числе 6 детей.
Сегодня, 04:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:39Сегодня, 04:39
94Фото: МЧС РК
В алматы в одном из ЖК по проспекту Аль-Фараби произошло горение наружной обшивки на уровне первого этажа. Проведены работы по разбору и вскрытию конструкции, передаёт BAQ.KZ.
По информации МЧС, произошло короткое замыкание электрических проводов наружной подсветки, что вызвало возгорание утеплителя на уровне первого этажа.
Пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м. Силами МЧС с верхних этажей эвакуировано 36 человек, в том числе 6 детей. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Число жертв снегопадов в Японии с 20 января выросло до 45