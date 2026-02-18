Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
Покажем как они живут в новой программе.
Сегодня 2026, 11:00
100Фото: BAQ.kz
Проект "Это вам не Лондон" снова возвращается на ваши экраны. Мы продолжим рассказывать и показывать истории людей, которые вынуждены мириться с коммунальным адом в самом сердце страны. Жилой фонд медленно, но верно, приходит в негодность. В первом выпуске на BAQ.kz узнаете историю четырехэтажного дома по проспекту Абая в Астане. Депрессивная обстановка и атмосфера провинции в самом сердце столицы – в нашей сегодняшней программе.
