В специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено дело по иску объединения собственников имущества к застройщику о передаче технической документации на многоквартирный дом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, конфликт между сторонами продолжался на протяжении нескольких лет. ОСИ требовало от застройщика передать техническую и строительную документацию, необходимую для полноценного управления и эксплуатации жилого дома.

Истец указывал, что отсутствие документов затрудняет обслуживание общего имущества и создает риски для жителей.

В ходе подготовки дела сторонам были разъяснены возможности урегулирования спора с использованием примирительных процедур, включая медиацию.

В результате стороны пришли к взаимному соглашению.

Согласно достигнутым договоренностям, застройщик обязался в установленные сроки передать ОСИ всю необходимую документацию - техническую, исполнительную и строительную - в полном объеме и в удобном для дальнейшего использования формате.

Отмечается, что урегулирование спора через медиацию позволило сторонам избежать длительного судебного разбирательства и оперативно решить вопрос в интересах жильцов.

В суде подчеркнули, что такие примирительные процедуры помогают эффективно восстанавливать нарушенные права и способствуют более быстрому разрешению споров.