Жильцы и ОСИ добились документов: спор с застройщиком урегулирован
Спор между ОСИ и застройщиком, длившийся несколько лет в Абае, удалось урегулировать с помощью медиации.
В специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено дело по иску объединения собственников имущества к застройщику о передаче технической документации на многоквартирный дом, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в суде, конфликт между сторонами продолжался на протяжении нескольких лет. ОСИ требовало от застройщика передать техническую и строительную документацию, необходимую для полноценного управления и эксплуатации жилого дома.
Истец указывал, что отсутствие документов затрудняет обслуживание общего имущества и создает риски для жителей.
В ходе подготовки дела сторонам были разъяснены возможности урегулирования спора с использованием примирительных процедур, включая медиацию.
В результате стороны пришли к взаимному соглашению.
Согласно достигнутым договоренностям, застройщик обязался в установленные сроки передать ОСИ всю необходимую документацию - техническую, исполнительную и строительную - в полном объеме и в удобном для дальнейшего использования формате.
Отмечается, что урегулирование спора через медиацию позволило сторонам избежать длительного судебного разбирательства и оперативно решить вопрос в интересах жильцов.
В суде подчеркнули, что такие примирительные процедуры помогают эффективно восстанавливать нарушенные права и способствуют более быстрому разрешению споров.