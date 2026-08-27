Жильцы жаловались на трещины: новые показания по делу Улданы Мырзуан

В межрайонном суде Астаны по уголовным делам продолжается судебное рассмотрение дела о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. 27 августа начался допрос свидетеля Гульжаухар Ахметовой - доверенное лицо кондоминиума, занимавшей эту должность до подсудимой Сауле Жубаниязовой. Гособвинение расспросило ее о состоянии дома, обращениях жильцов и проводившихся ремонтных работах, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ахметова рассказала, что для жителей дома действовали два чата. В одном размещалась официальная информация, в том числе финансовые отчеты и объявления. Второй использовался для общения между соседями. По ее словам, чат жильцов некоторое время был закрыт из-за конфликтов между участниками, однако в 2022 году его возобновили.

В ходе допроса прокурор спросил, поступали ли от жителей сообщения о проблемах с техническим состоянием дома. Ахметова вспомнила об обращении собственника квартиры №29, после которого проводилось техническое обследование.

«29-я квартира и в чат выкладывала. Потом она обратилась с этим техническим обследованием. Это было в 2017 году», - рассказала свидетель.

Ахметова также сообщила, что в разные годы жильцы других квартир говорили о трещинах в доме. По ее словам, собственники квартир №36 и №40 жаловались на трещины в стенах, а в одном из случаев повреждение появилось и на полу.

При этом свидетель подчеркнула, что эти обращения относились к периоду после ввода дома в эксплуатацию - примерно к 2005-2006 годам и произошли задолго до того, как она стала председателем.

«36-я квартира жаловалась, потому что по стене пошла трещина. 40-я квартира говорила, что у них по стене и по полу пошла трещина, 45 квартира тоже. Это было при приеме дома, в 2005 или 2006 году, далеко до меня», - сообщила Ахметова.

По ее словам, тогда на место приглашали представителей акимата. Жильцам объяснили появление трещин усадкой кирпичного дома. В дальнейшем, как утверждает Ахметова, подобных жалоб в период ее работы не поступало.

Отдельно гособвинение уточнило, какие меры предпринимались после технического обследования 2017 года. Свидетель рассказала, что позднее при ремонте кровли были обнаружены трещины, которые устранили.

«Когда я приняла работу, мы делали ремонт кровли и увидели эти трещины - мы их сделали. Я сказала альпинистам пройти по торцу дома, потому что там была жалоба», - рассказала она.

По словам Ахметовой, работы в основном оплачивались из средств ОСИ, а отдельные целевые сборы с жильцов для этого не проводились. Она также сообщила, что оплачивала работу промышленных альпинистов, обследовавших дом.

Допрос Гульжаухар Ахметовой продолжается. Суд устанавливает, какие сведения о техническом состоянии здания имелись у органов управления домом до того, как председателем ОСИ стала Сауле Жубаниязова.