По данным Бюро национальной статистики, общая площадь жилищного фонда Казахстана в 2025 году достигла 447,3 млн кв.м, что на 13 млн кв.м больше, чем годом ранее. Из них 297,9 млн кв.м приходится на города, а 149,3 млн кв.м — на села, передает BAQ.KZ.

Количество жилых домов составило 2,6 млн единиц: 2,3 млн — индивидуальные дома, 299,6 тыс. — многоквартирные, где расположено 6,2 млн квартир. Лидерами по числу жилья остаются Туркестанская область (339,5 тыс. домов) и Алматинская область (294 тыс.). Среди городов больше всего жилых домов зарегистрировано в Алматы (164,8 тыс.), среди сельской местности — в Туркестанской области (260,9 тыс.).

Обеспеченность жильем на одного человека составила 25,1 кв.м — 27,4 кв.м в городах и 21,3 кв.м в селах, что на 0,6 кв.м больше, чем в 2024 году.

По инженерной инфраструктуре: 98% жилфонда подключено к водоснабжению, 46% к центральному отоплению, 85% имеют газ (природный и сжиженный).

Рост жилой площади и подключение жилья к коммуникациям отражают усилия государства по обеспечению населения комфортным жильем и улучшению городской и сельской инфраструктуры.