В Казахстане изменены правила предоставления льготных кредитов на жильё для специалистов, работающих в сельской местности. Соответствующий приказ подписал министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Льготы распространяются на работников здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а также на государственных служащих аппаратов акимов сёл, посёлков и сельских округов, переехавших для работы и проживания в село.

Согласно обновлённым условиям, кредиты на приобретение или строительство жилья будут выдаваться сроком до 15 лет под 1% годовых вместо прежних 0,01%. Кроме того, у специалиста, его супруга(и) и их детей не должно быть жилья в собственности в районе, где находится населённый пункт.

Поправки вступают в силу с 18 августа — через 10 дней после их официального опубликования.