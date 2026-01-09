Глава государства подписал Строительный кодекс Республики Казахстан. Документ предусматривает усиление цифровизации строительных процессов, пересмотр гарантийных сроков, а также ужесточение контрольных процедур в отрасли.

О том, какие изменения принесёт новый кодекс для застройщиков и граждан, в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Одним из ключевых положительных моментов нового документа эксперт назвал переход к более глубокой цифровизации строительной сферы. По его словам, кодекс вводит комплексные цифровые решения, позволяющие контролировать строительство на всех этапах и обеспечивать максимальную прозрачность процессов.

Новые системы, как отметил Микрюков, направлены на снижение числа нарушений, упрощение взаимодействия между государственными органами, строительными компаниями и гражданами, а также на повышение доверия к отрасли в целом.

"Если смотреть в совокупности на новый Строительный кодекс, позитивные моменты мы видим в подходах к цифровизации. Дальнейшее развитие цифровизации позволяет создавать единые платформы и принципы „одного окна“, разрабатывать новые системы, которые делают процессы прозрачными и подконтрольными. Цифровой след будет оставаться, и его невозможно будет удалить или изменить, что существенно снижает возможности для махинаций и нарушений. Это хорошо как для строительных организаций, так и для граждан, потому что повышает прозрачность отрасли и доверие к строительным процессам", — отметил Виктор Микрюков.

Кроме того, новый Строительный кодекс предусматривает увеличение гарантийных обязательств застройщиков, что, по словам эксперта, усиливает защиту покупателей жилья. Эти меры создают дополнительную прозрачность для граждан, однако одновременно формируют новые финансовые нагрузки для строительного бизнеса.

"Для граждан это безусловно положительно, покупатели будут понимать, что гарантия на приобретённую недвижимость увеличена. Но при этом следует учитывать, что новые обязательства создают дополнительные расходы для застройщиков, которые, скорее всего, будут закладывать эти риски в стоимость квадратного метра. Поэтому жильё может стать немного дороже", — пояснил глава Ассоциации.

Наряду с положительными эффектами для граждан, кодекс, как отмечает эксперт, существенно ужесточает контрольные процедуры и вводит дополнительные проверки. Для строительных компаний это означает рост бюрократической нагрузки и необходимость адаптации к новым регуляторным требованиям.

"Для застройщиков этот кодекс не является выгодным, так как он увеличивает гарантийные сроки, ужесточает процедуры и вводит дополнительные проверки, что создаёт ещё одну дополнительную нагрузку на компании. Тем не менее застройщики готовы работать с предложенными государством механизмами, и практика покажет, насколько эффективными они будут", — подчеркнул он.

Что не входит в сферу действия кодекса?

При этом Строительный кодекс сосредоточен преимущественно на регулировании процессов строительства и повышении прозрачности отрасли. Вопросы защиты средств граждан и контроль за деятельностью так называемых "серых" застройщиков в документе не затрагиваются.

Финансовые риски дольщиков по-прежнему регулируются отдельным законом о долевом участии в жилищном строительстве, и новый кодекс не решает эти вопросы.

Таким образом, Строительный кодекс Республики Казахстан вводит дополнительные гарантии для граждан, усиливает прозрачность и контроль в строительной отрасли, но одновременно повышает нагрузку на застройщиков и может отразиться на стоимости жилья. Эксперты отмечают, что реальную эффективность новых норм покажет только практика, тогда как все финансовые риски дольщиков остаются в сфере регулирования отдельного законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.