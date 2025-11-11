В октябре 2025 года в Казахстане зарегистрировано 41 259 сделок купли-продажи жилья, что практически соответствует уровню сентября (41 313 сделок, -0,1%). Большинство сделок пришлись на квартиры в многоквартирных домах — 32 542 сделки (78,9%), остальные 8 717 — по индивидуальным домам, передаёт BAQ.KZ.

По данным Бюро нацстатистики, лидерами по продажам остаются крупные города: Астана (8 945 сделок, 21,7%) и Алматы (7 868 сделок, 19,1%), а также Карагандинская область (2 982 сделки, 7,2%). В то же время, наименее активными регионами стали удалённые области, в частности Ұлытау (327 сделок, 0,8%).

По сравнению с сентябрем, наибольший рост сделок зафиксирован в Костанайской области (+15,8%), Шымкенте (+7,7%) и Алматинской области (+7,4%), а наибольшее падение — в Кызылординской области (-28,4%), Алматы (-11,2%) и Актюбинской области (-5,2%).

Сделки по квартирам в многоквартирных домах снизились на 0,3%, при этом наибольшей популярностью пользовались 2-комнатные квартиры — 12 399 сделок. Продажи индивидуальных домов выросли на 0,6%, наибольший рост отмечен в Костанайской (+18,4%), Восточно-Казахстанской (+16,5%) и Западно-Казахстанской (+11%) областях.

По сравнению с октябрем прошлого года количество сделок увеличилось на 5,4%, с наибольшим ростом в Астане (+27,9%) и самым сильным снижением в Ұлытау (-38%). За период январь–октябрь 2025 года рынок жилья показал общий рост на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Рынок недвижимости демонстрирует стабильный рост в крупных городах и спад в удалённых регионах, что отражает сосредоточение активности покупателей на основных урбанизированных центрах страны.