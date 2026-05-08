«Жирный кусок»: что на самом деле появится в здании бывшего роддома в Семее

В Семее при острой нехватке зданий для госструктур пустуют казённые площади. При этом многие ведомства платят десятки миллионов тенге за аренду частных помещений. Пример забвенной недвижимости - бывший третий роддом и бактериологическая лаборатория. Как ведомства ищут дом, а муниципальная собственность слушает тишину, в материале BAQ.KZ.

С образованием области Абай в 2022 году Семей столкнулся с проблемой нехватки зданий для новых ведомств. В большей мере это коснулось городского аппарата. Многие «областники» в силу своего ранга выселили своих младших коллег и разместились в обжитых зданиях. Но не все.

Прошло четыре года. Проблема не решена. Некоторые ведомства продолжают арендовать кабинеты в учебных заведениях, торговых домах, в коттеджах и бизнес-центрах.

А между тем в Семее пустуют и даже простаивают тысячи казённых квадратных метров. Одна из таких локаций - бывший роддом №3.

Вокруг этого здания ходит много слухов и самые противоречивые заявления. Власть утверждает, что здание ждёт своего часа. На деле там идут капитальные работы. Без паспорта объекта, плана и заявлений. Во что именно переделывают роддом, в акимате не говорят. И мы постарались выяснить.

Здание в ожидании судьбы

Здание третьего роддома построено в 1964 году. Общая площадь - почти 3 тысячи квадратных метров. В нём обслуживали рожениц без патологий, привозили женщин из районов.

В 2016 году его закрыли. Официальная причина - низкая рождаемость и кредиторская задолженность в 22 млн. тенге. Тогда говорили, что это результат сокращения времени пребывания рожениц в медучреждении с семи до трёх дней. В результате стали пустовать койки.

По неофициальной версии роддом закрыли после несчастного случая, в результате которого родившая там женщина осталась инвалидом из-за халатности врачей.

Через пять лет в Семее закрыли и роддом №2. Его переоборудовали под больницу для ковидных пациентов, а впоследствии там разместился детский реабилитационный центр. В результате в Семее остался один перинатальный центр.

Тогда, 10 лет назад, руководство горздрава обещало, что в здание третьего роддома перевезут станцию переливания крови. Слова остались обещанием. Между тем Станция крови всё это время арендует частное здание и платит за него больше 60 млн. тенге в месяц. Стратегически важный объект, который снабжает компонентами крови всю область, до сих пор не имеет своего здания.

29 декабря 2017 года здание роддома действительно передали на баланс Центра крови. В следующем году начались процедуры по подготовке к реконструкции - собрали документы, нашли подрядчика, и даже заключили с ним договор. Но бюджетная комиссия ни разу не одобрила заявку на выделение средств. Дело застопорилось.

В 2022 году вновь подняли вопрос о реконструкции третьего роддома под центр крови: актуализировали пакет документов, направили письма с заявками. По результатам этой работы обещали выделить средства. Но для начала здание перевели на баланс города Семей, якобы для проведения реконструкции. В итоге ни ремонта, ни здания. Как выяснилось, здание буквально «увели из-под носа» облздрава, и передали на баланс Управления предпринимательства. Как уверяют представители областного здравоохранения, они об этом не знали.

«10 февраля 2022 года здание находилось на балансе Центра крови г. Семей.

Затем по поручению акима ВКО Даниала Ахметова объект подлежал передаче городу Семей для ремонта под Центр крови. Были также планы создать там Центр управления здравоохранением области Абай. Но потом здание передали на баланс Управления предпринимательства. Мы были не в курсе этого», - рассказал заместитель руководителя Управления здравоохранения области Абай Жасулан Сабитов.

Центр управления здравоохранением области, о котором сказал госслужащий, объединил бы в здании роддома несколько важных учреждений - это Управление здравоохранения, Фонд медицинского страхования, комитет контроля качества и другие подведомственные организации, которые сейчас разбросаны по городу и арендуют здания. Например, облздрав занимает крыло второго этажа в медицинском колледже. Фонд медстрахования арендует помещение в торговом доме.

Вопрос открыт!

В соответствии с приказом от 21 мая 2025 года здание бывшего третьего роддома передано в областную коммунальную собственность. На сегодня находится на балансе управления предпринимательства области Абай. Как такое могло произойти? И почему медицинское учреждение так и не отдали под нужды здравоохранения? Мы задали эти вопросы новому балансодержателю здания.

В Управлении предпринимательства рассказали, что по этому объекту рассматривается предварительная концепция проведения реконструкционно-инновационных работ с последующей адаптацией здания под социально ориентированное медицинское учреждение. Какое именно - пока не сказали. Интересно, эта работа проводится независимо от облздрава.

«Данная инициатива находится на стадии проработки и носит исключительно предварительный характер, - уточнили в Управлении предпринимательства. - Окончательные проектные решения, а также формат дальнейшего использования объекта будут определяться с учётом общественных интересов, профильных требований и действующего законодательства».

Также в Управлении предпринимательства заверили, что вопрос о передаче здания в частную собственность не рассматривается.

«Отдельно сообщаем, что на текущий момент какие-либо решения о передаче здания в частную собственность либо изменении его целевого назначения не принимались. Все возможные изменения по данному объекту будут осуществляться строго в установленном порядке, с соблюдением принципов открытости и прозрачности, а также с обязательным информированием населения», - пообещали в ведомстве.

«Мы сами должны управлять своими ресурсами»

Когда мы увидели здание роддома, то убедились в другом. Судя по тому, что вокруг стен лежат кучи мусора, здесь давно идут работы.

Территория завалена кирпичами, старой штукатуркой, перегородками. В стороне, под деревьями - двери, рамы, и даже чугунные радиаторы отопления.

Мусор выбрасывали из окон. А затем установили на них новые рамы. Местами незастеклённые.

С торцовой стороны - гора мусора высотой с человеческий рост. Внутренние работы шли активно. Здесь словно готовят стены под свежую штукатурку. Видно, что следующий этап - электрическая проводка. На здании установлены камеры видеонаблюдения.

Мы попытались найти паспорт объекта, но его нет. Рабочих в будний день не было.

Больше 10 лет назад из дверей роддома выходили новые люди. Сейчас память об этом лежит на грудах мусора. На клумбе перед парадным входом теперь растут не цветы, а репчатый лук.

По соседству с роддомом находится здание частного реабилитационного центра. Его пожилые пациенты вместе с приезжающей роднёй гуляют по округе, отдыхают на лавочках роддома, заглядывают в его тёмные пустующие окна.

По словам невольных свидетелей реконструкции роддома, здесь строят гостиницу. Мы спросили об этом несколько человек, и все подтвердили эту версию.

О том, что роддом переделывают в гостиницу, говорят с прошлого года. Но ни в областном, ни в городском акимате эту информацию не подтвердили.

Аким Семея Адлет Кожанбаев тоже заверил, что здание остаётся в собственности области и пока пустует. А на вопрос о планируемой гостинице, упрекнул СМИ в распространении недостоверной информации.

«Вот это всё муссируется. Прежде, чем такое писать, нужно удостовериться в информации, предварительно уточнять. В соответствии с потребностями и коммунальным использованием государственного коммунального имущества, я думаю дальнейшее решение будет принято. На сегодня по нему я сейчас комментировать не могу. Объект находится в собственности Управления предпринимательства области. Если по данному объекту будут дальнейшие решения, то вас уведомят, наверное. На этом всё! Никакие конкурсы не проводились, и строительство гостиницы там не ведётся», - заверил аким Семея Адлет Кожанбаев.

Как же тогда объяснить ремонт в здании роддома? Власть уверяет, что здание пустует, а горожане, и, в частности, общественники, говорят о будущей гостинице.

«Там хорошая территория. И не секрет, что там идёт строительство гостиницы. Не будем друг друга обманывать», - заявила в ответ на заверения градоначальника член общественного совета области Абай Зульфия Жамалтдинова.

«Третий роддом - это «жирный кусок», огромная территория. Там можно было бы разбить сквер для отдыха пациентов. В Министерстве отметили, что в Семее не выполняются планы по озеленению, а там чудесный зелёный парк. Кроме того, обсуждался вопрос размещения там реабилитационного центра для пострадавших от ядерных испытаний. Мы сами должны управлять своими ресурсами», - выразил своё мнение член общественного совета области Абай, почётный строитель РК Николай Исаев.

В тишине забвения

Тревога семейчан о судьбе третьего роддома волне объяснима. Пару лет назад с молотка ушло здание первого в Казахстане Телеграфа. Этот особняк был памятником архитектуры. Статус то снимали, то присваивали. В нём располагался музей связи.

После смерти энтузиаста Владимира Лушникова, который один ухаживал за особняком и поддерживал работу музея, фактурное строение много лет пустовало и разрушалось. Экспертиза признала его аварийным. Здание находилось на балансе отдела образования. В 2022 году его передают на баланс СПК «Ертис» - наследие ВКО.

И вдруг выясняется, что теперь у бывшего телеграфа новый владелец - частная строительная компания ТОО «Армада Курылыс».

А ведь горожане до сих пор помнят, как акимат несколько раз обещал устроить здесь социальную аптеку с сохранением фасада.

А напоследок приведём ещё один пример - здание бактериологической лаборатории, построенное на стыке веков, ему больше 100 лет. Расположено за перинатальным центром в частном секторе. Двухэтажное, кирпичное, с пристройкой. Много лет назад учреждение переехало в современное здание, а старое осталось ждать новых хозяев. Но дождётся ли?

Оно пустует десятки лет. Вандалы постарались основательно. Вынесли всё ценное, все коммуникации. Остались лишь стены и разбитые окна.

По данным геопортала, здание стоит на балансе СПК «Семей».

В Семее возникла парадоксальная ситуация: госучреждения ютятся на аренде, пока казённые здания простаивают и годами не используются. Эта системная проблема порождает у горожан тревогу и пока оставляет главный вопрос без ответа: рационально ли власть управляет муниципальной собственностью?