Житель Акмолинской области получил ранения шампурами во время застолья

По предварительным данным, во время совместного отдыха между участниками компании произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе ссоры один из мужчин нанес оппоненту множественные удары связкой шампуров. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Пострадавшего с многочисленными ранениями спины доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту причинения телесных повреждений начато досудебное расследование. В полиции сообщили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.



