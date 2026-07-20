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Житель Акмолинской области получил ранения шампурами во время застолья

В Сандыктауском районе Акмолинской области застолье с участием знакомых закончилось дракой, в результате которой один из мужчин получил множественные колото-резаные ранения.

20 Июля 2026, 08:54
АВТОР
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20 Июля 2026, 08:54
20 Июля 2026, 08:54
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По предварительным данным, во время совместного отдыха между участниками компании произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе ссоры один из мужчин нанес оппоненту множественные удары связкой шампуров. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Пострадавшего с многочисленными ранениями спины доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту причинения телесных повреждений начато досудебное расследование. В полиции сообщили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. 
 
 

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