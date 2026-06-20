Житель Актау почти год не может въехать в купленный дом из-за судебных разбирательств

Житель Актау Владимир Дмитриев, который ранее приобрел жилой дом, но не смог заселиться в него, заявил о продолжающихся судебных разбирательствах вокруг недвижимости.

Как сообщает Lada.kz, по словам мужчины, несмотря на оформление сделки купли-продажи, бывший собственник продолжает проживать в доме. Дмитриев сообщил, что судебный процесс длится уже около года.

Как рассказал заявитель, недавно суд рассмотрел вопрос о выселении прежнего владельца и удовлетворил соответствующее требование, обязав его освободить жилой дом. Однако параллельно рассматривается другой иск — о признании сделки купли-продажи недействительной, поданный бывшим собственником недвижимости.

«На прошлой неделе суд удовлетворил требование о выселении. Однако сейчас продолжается рассмотрение иска о признании сделки недействительной, из-за чего окончательное разрешение спора вновь откладывается», — сообщил Владимир Дмитриев.

По его словам, судебные заседания неоднократно переносились. Кроме того, мужчина выразил несогласие с рядом процессуальных решений, принятых в ходе рассмотрения дела.

Дмитриев также сообщил, что 19 июня вместе с адвокатом подал ходатайство об отводе судьи, однако оно было отклонено. Согласно принятому решению, оснований для замены судьи установлено не было.

Заявитель считает, что рассмотрение дела затянулось, в том числе из-за передачи материалов в суд по делам несовершеннолетних на одном из этапов процесса. По его мнению, это привело к дополнительным временным затратам.

Мужчина опасается, что в случае удовлетворения иска о признании сделки недействительной он может столкнуться с трудностями при возврате денежных средств, уплаченных за недвижимость.

Напомним, спор вокруг жилого дома продолжается уже несколько месяцев. По словам Владимира Дмитриева, бывшие владельцы отказываются освобождать жилье, утверждая, что не получили оплату по сделке. Обстоятельства дела рассматриваются в судебном порядке.