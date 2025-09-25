Житель Актюбинской области лишился 2 млн тенге из-за "заработка" в сети
Мужчина перевёл деньги мошенникам за фильмы.
Сегодня, 03:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:46Сегодня, 03:46
127
В Каргалинском районе Актюбинской области мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Он поверил рекламе в мессенджере Telegram, где предлагали зарабатывать от 300 до 800 тенге за каждый скриншот с просмотром и лайком видео в TikTok, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Мой город".
Потерпевший зарегистрировался на сайте upjue.com, где ему поручали задания и предлагали покупать фильмы. Злоумышленники уверяли, что вложенные средства будут приносить до 30% прибыли.
Следуя указаниям "администратора", мужчина начал переводить деньги на предоставленные счета. В итоге он потерял более 2 млн тенге.
По данному факту начато расследование.
Самое читаемое
- Поездка Токаева в Нью-Йорк обеспечит Казахстану миллиардные инвестиции
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- В жутком ДТП под Павлодаром сгорели заживо пять человек
- Немецкая полиция задержала разыскиваемого экс-прокурора Казахстана
- Токаев пригласил Князя Монако Альбера II с визитом в Казахстан