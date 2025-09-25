В Каргалинском районе Актюбинской области мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Он поверил рекламе в мессенджере Telegram, где предлагали зарабатывать от 300 до 800 тенге за каждый скриншот с просмотром и лайком видео в TikTok, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Мой город".

Потерпевший зарегистрировался на сайте upjue.com, где ему поручали задания и предлагали покупать фильмы. Злоумышленники уверяли, что вложенные средства будут приносить до 30% прибыли.

Следуя указаниям "администратора", мужчина начал переводить деньги на предоставленные счета. В итоге он потерял более 2 млн тенге.

По данному факту начато расследование.