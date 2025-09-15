Житель Алматинской области попался с рекордной партией марихуаны
Полицейские раскрыли масштабный наркосклад.
Полиция изъяла более 13 кг марихуаны у жителя Жамбылского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Карасора 2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.
"Сотрудники ГПН совместно с сотрудниками криминальной полиции ОП Жамбылского района задержали 47-летнего местного жителя", – сообщили в ведомстве.
В ходе санкционированного обыска по месту проживания при помощи служебно-розыскных собак на приусадебном участке вдоль забора были обнаружены и изъяты 31 куст в сухом виде с характерным запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество оказалось высушенной марихуаной общей массой 10 кг 680 гр.
Кроме того, в доме задержанного полицейские нашли полимерный мешок с полиэтиленовым пакетом внутри, в котором также находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета. Эксперты установили, что это марихуана в высушенном виде весом 2 кг 306 гр. Общая масса изъятых наркотиков превысила 13 кг.
"По данному факту в полиции Жамбылского района возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания и взят под стражу", – резюмировали наркополицейские.
