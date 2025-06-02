Суд по административным делам города Астаны вернул иск местного жителя, пытавшегося оспорить запрет Министерства обороны РК на наблюдение за военным парадом с балконов жилых домов, передает BAQ.KZ.

Ограничения были введены 7 мая 2025 года в связи с проведением парада повышенного уровня ответственности.

Истец просил признать ответ Министерства неправомерным и понудить ведомство не препятствовать гражданам в просмотре парада с собственных балконов. Однако суд пришёл к выводу, что спор не носит публично-правового характера и не может быть рассмотрен в порядке административного судопроизводства.

Как указано в определении, ответ Министерства обороны был разъяснительным и не имел обязывающей силы, не создавая для истца правовых последствий.

Таким образом, он не подпадает под категорию административных актов, подлежащих обжалованию в суде.

Определение суда пока не вступило в законную силу.