Житель Астаны пытался в суде отстоять право смотреть парад с балкона
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Суд по административным делам города Астаны вернул иск местного жителя, пытавшегося оспорить запрет Министерства обороны РК на наблюдение за военным парадом с балконов жилых домов, передает BAQ.KZ.
Ограничения были введены 7 мая 2025 года в связи с проведением парада повышенного уровня ответственности.
Истец просил признать ответ Министерства неправомерным и понудить ведомство не препятствовать гражданам в просмотре парада с собственных балконов. Однако суд пришёл к выводу, что спор не носит публично-правового характера и не может быть рассмотрен в порядке административного судопроизводства.
Как указано в определении, ответ Министерства обороны был разъяснительным и не имел обязывающей силы, не создавая для истца правовых последствий.
Таким образом, он не подпадает под категорию административных актов, подлежащих обжалованию в суде.
Определение суда пока не вступило в законную силу.
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