Полицейские начали досудебное расследование по факту лжетерроризм, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Стражам порядка Аршалынского района поступила информация о том, что на пульт службы 101 позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории автовокзала столицы. Правоохранители установили личность звонившего. Им оказался 39-летний житель столицы, который ранее уже привлекался в ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"По данному факту начато досудебное расследование. В соответствии с законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - уточнили в ДП.

Полицейские призывают граждан к ответственности и напоминает: безопасность — это совместная задача, и каждое необоснованное вмешательство в её обеспечение влечёт за собой последствия в рамках закона.