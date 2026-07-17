Житель Астаны выманивал деньги, обещая трудоустройство в Англии через TikTok
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Житель Астаны предлагал казахстанцам помощь с трудоустройством в Великобритании, однако вместо обещанной работы присваивал их деньги. От его действий пострадали десять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.
По данным ведомства, мужчина размещал в социальной сети TikTok объявления о содействии в трудоустройстве в Англии. Во время переписки с потенциальными клиентами он создавал впечатление, что действительно оказывает соответствующие услуги: консультировал, отправлял анкеты для заполнения и убеждал перечислить деньги якобы за оформление документов.
После получения оплаты никаких обязательств он выполнять не собирался, а похищенные средства использовал по своему усмотрению.
В результате мошеннической схемы ущерб десяти потерпевшим превысил 1 млн тенге.
В прокуратуре сообщили, что вина подсудимого была полностью доказана в суде совокупностью исследованных доказательств.
С учетом признания вины, раскаяния, отсутствия прежних судимостей и добровольного возмещения причиненного ущерба суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Осужденному запрещено менять место жительства и работы без уведомления службы пробации, посещать развлекательные заведения, где употребляют алкоголь, а при отсутствии работы он обязан зарегистрироваться в качестве безработного. Кроме того, суд установил для него ограничение на пребывание вне дома в ночное время – с 22:00 до 06:00.
Если осужденный не будет работать или учиться, его также ежегодно будут привлекать к 100 часам принудительных работ в течение всего срока наказания.
В прокуратуре призвали граждан быть осторожными при поиске работы за рубежом и пользоваться только официальными источниками информации, лицензированными кадровыми агентствами и услугами уполномоченных государственных органов.
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