Житель Астаны выманивал деньги, обещая трудоустройство в Англии через TikTok

Житель Астаны предлагал казахстанцам помощь с трудоустройством в Великобритании, однако вместо обещанной работы присваивал их деньги. От его действий пострадали десять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным ведомства, мужчина размещал в социальной сети TikTok объявления о содействии в трудоустройстве в Англии. Во время переписки с потенциальными клиентами он создавал впечатление, что действительно оказывает соответствующие услуги: консультировал, отправлял анкеты для заполнения и убеждал перечислить деньги якобы за оформление документов.

После получения оплаты никаких обязательств он выполнять не собирался, а похищенные средства использовал по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы ущерб десяти потерпевшим превысил 1 млн тенге.

В прокуратуре сообщили, что вина подсудимого была полностью доказана в суде совокупностью исследованных доказательств.

С учетом признания вины, раскаяния, отсутствия прежних судимостей и добровольного возмещения причиненного ущерба суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Осужденному запрещено менять место жительства и работы без уведомления службы пробации, посещать развлекательные заведения, где употребляют алкоголь, а при отсутствии работы он обязан зарегистрироваться в качестве безработного. Кроме того, суд установил для него ограничение на пребывание вне дома в ночное время – с 22:00 до 06:00.

Если осужденный не будет работать или учиться, его также ежегодно будут привлекать к 100 часам принудительных работ в течение всего срока наказания.

В прокуратуре призвали граждан быть осторожными при поиске работы за рубежом и пользоваться только официальными источниками информации, лицензированными кадровыми агентствами и услугами уполномоченных государственных органов.