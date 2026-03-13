Житель Азербайджана погиб, подорвавшись на мине
Сегодня 2026, 03:23
В Физулинском районе Азербайджана произошел минный инцидент с летальным исходом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Житель Агдамского района Рамиль Машаллах оглу Гаджиев (1968 г.р.) подорвался на зенитной мине, когда пас скот. В результате инцидента он погиб на месте.
По факту начато расследование.
