В Физулинском районе Азербайджана произошел минный инцидент с летальным исходом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Житель Агдамского района Рамиль Машаллах оглу Гаджиев (1968 г.р.) подорвался на зенитной мине, когда пас скот. В результате инцидента он погиб на месте.

По факту начато расследование.