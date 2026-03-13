Житель Экибастуза устроил дома подпольный цех по производству алкоголя
В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” сотрудниками полиции в городе Экибастуз пресечена деятельность жителя, который незаконно организовал подпольный цех по производству алкоголя в своем доме, передает BAQ.kz.
Сообщается, что при обследовании помещения обнаружено и изъято 139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым, 288 литров вещества, похожего на пиво, 10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции и производства спирта.
"Продукция была оклеена этикетками известных марок, но не имела акцизов. Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщил начальник управления полиции Экибастуза Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.
Полиция напоминает: незаконное изготовление алкогольной продукции, а также хранение оборудования для ее производства является нарушением и может повлечь ответственность в рамках действующего законодательства страны.
