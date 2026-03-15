На избирательном участке №123 в городе Есик процесс голосования в день республиканского референдума стал по-настоящему ярким событием, передает BAQ.KZ.

Среди избирателей особое внимание привлек житель города, пришедший на участок в образе Золотой человек — одного из символов казахской истории и культуры. Появление избирателя в сверкающем костюме вызвало интерес у присутствующих и создало праздничную атмосферу.

По словам самого участника голосования, такой образ был выбран не случайно.

«Я выбрал самый правильный путь — участвовать в процессе принятия решения о будущем своей страны. Мои предки тоже когда-то делали важный выбор, и я остаюсь верен этому наследию. То, что сегодня я выбрал образ Золотого человека, тоже не случайно. На мой взгляд, этот образ уместен в день референдума. Он пробуждает у земляков чувство гордости и укрепляет национальный дух», — отметил он.

Жители города отмечают, что необычный образ стал одним из самых запоминающихся моментов дня и придал голосованию особую атмосферу.