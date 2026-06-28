Житель Караганды избежал тюрьмы после нападения на сотрудницу СИЗО

В Караганде осужденный за убийство мужчина, ударивший сотрудницу следственного изолятора, избежал реального лишения свободы после пересмотра приговора в апелляционной и кассационной инстанциях.

Как пишет Патриот, инцидент произошел в здании СИЗО, куда житель Караганды Магамед Гагиев пришел на свидание со своей гражданской супругой, проходящей по делу о финансовой пирамиде. Из-за отсутствия свободных кабинетов для встреч между мужчиной и сотрудниками учреждения возник словесный конфликт.

По материалам дела, во время перепалки Гагиев применил физическую силу в отношении сотрудницы полиции Асель Жамбаевой, ударив ее по лицу. Коллеги пытались предотвратить конфликт, однако остановить мужчину не успели.

На момент происшествия Гагиев находился на условно-досрочном освобождении. Ранее он был осужден за убийство, совершенное в одном из ночных клубов Темиртау.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти и с учетом неотбытой части предыдущего наказания назначил ему пять лет лишения свободы. Одновременно суд вынес частное постановление в отношении сотрудницы полиции за использование нецензурной лексики во время конфликта. По информации суда, она была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Однако апелляционная инстанция переквалифицировала действия осужденного со статьи о применении насилия в отношении представителя власти на статью о нанесении побоев, не повлекших причинения вреда здоровью. В результате наказание было заменено на общественные работы. Поскольку мужчина уже находился под стражей в период расследования, назначенное наказание было зачтено, после чего его освободили. Позднее это решение оставила в силе кассационная инстанция.

Пострадавшая сотрудница МВД не согласна с судебными решениями. Вместе со своим адвокатом она намерена добиваться пересмотра дела и просит Генеральную прокуратуру дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего. По их мнению, законным и справедливым являлся первоначальный приговор суда первой инстанции.