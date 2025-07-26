  • 26 Июля, 14:54

Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона

Ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

Сегодня, 14:39
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
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Фото: Pixabay.com

Житель Караганды заказал установку балкона через онлайн-приложение и лишился 2,6 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает портал, подрядчик взял деньги, но работу так и не выполнил. 41-летний горожанин полностью оплатил заказ, предварительно обсудив сроки и условия с исполнителем. Однако спустя время обещанный балкон установлен не был.

"Сначала мужчина ссылался на плохую погоду, позже вовсе перестал выходить на связь. Не добившись результата, потерпевший обратился в полицию. Ущерб был оценен в 2 600 000 тенге. Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции установили и задержали подозреваемого — им оказался 39-летний житель Караганды",- говорится в сообщении.

В отношении него ведется досудебное расследование по факту мошенничества. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим аналогичным эпизодам.

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