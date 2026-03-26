В Караганда мужчина через суд добился компенсации за поврежденный автомобиль после падения дерева. Ответчиком по делу выступил районный акимат, передает BAQ.kz.

Что произошло

Как следует из материалов дела, на автомобиль марки Chery, принадлежащий истцу, упало дерево. В результате машине был причинен значительный материальный ущерб.

"В результате падения дерева на принадлежащий истцу автомобиль транспортному средству причинен материальный ущерб", - установил суд.

Кто оказался ответственным

Суд выяснил, что участок, где росло дерево, находится в государственной собственности и относится к территории района имени Казыбек би.

"Ответственным за содержание и контроль состояния зеленых насаждений является аппарат акима района имени Казыбек би города Караганды", - отмечается в решении.

Сколько составил ущерб

Согласно экспертной оценке, стоимость ремонта автомобиля составила 1 440 944 тенге. Дополнительно была рассчитана утрата товарной стоимости - 355 323 тенге.

Позиция акимата

Ответчик утверждал, что дерево упало из-за ливней и размыва корневой системы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Однако суд не принял эти доводы.

"Доводы ответчика о форс-мажорных обстоятельствах признаны недоказанными", - говорится в материалах дела.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что причиной инцидента стал ненадлежащий контроль за состоянием деревьев.

"Суд пришел к выводу о наличии вины ответчика, выразившейся в ненадлежащем контроле за состоянием зеленых насаждений", - указано в решении.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Суд напомнил, что вред, причиненный имуществу граждан, подлежит возмещению в полном объеме.