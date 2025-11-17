Районный суд №2 Казыбекбийского района города Караганды признал незаконным расторжение договора аренды земельного участка и отказал акиму города в требовании об освобождении участка, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о земельном участке по проспекту Бульвар Мира, 5 (автобусная остановка "Диетстоловая"), который был предоставлен гражданину Т. в долгосрочное временное пользование сроком на 49 лет. Договор, заключённый в 2001 году, был расторгнут в одностороннем порядке акиматом.

Суд установил, что расторжение договора без письменного предупреждения арендатора о нарушениях и возможном прекращении использования участка нарушает требования Земельного и Гражданского кодексов РК. В частности, исполнительные органы обязаны соблюдать порядок, предусмотренный законодательством, а письменное уведомление о расторжении должно быть направлено арендатору.

В итоге суд удовлетворил встречный иск арендатора и признал расторжение договора незаконным, отказав в удовлетворении требований акима города об освобождении участка.