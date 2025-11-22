Житель Китая установил рекорд по лежанию на матрасе — 33 часа подряд
Победитель получил главный приз — 3 тысячи юаней.
Сегодня, 04:23
151Фото: Seehua
В Китае мужчина пролежал на матрасе без перерыва 33 часа и 35 минут, установив новый рекорд. Мероприятие прошло в торговом центре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Seehua.
По правилам конкурса участникам разрешалось читать, пользоваться смартфонами, ворочаться, есть и пить, однако вставать для посещения туалета было запрещено. Для этого победитель использовал подгузник, что не считалось нарушением.
Из 240 участников к отметке 33 часов остались только трое. Победитель получил главный приз — 3 тысячи юаней (почти 218 тысяч тенге). Соревнование привлекло внимание миллионов зрителей по всей стране.
