Житель Костаная девять дней числился умершим из-за ошибки в базе данных

В Костанае местный житель Владимир Шремф на протяжении девяти дней официально считался умершим из-за технической ошибки, что лишило его возможности пользоваться документами и работать, передает BAQ.KZ со ссылкой на ИА «ТоболИнфо».

Как сообщает ИА «ТоболИнфо», инцидент произошёл после визита мужчины в поликлинику при Аулиекольской районной больнице. Он предоставил справку о смерти своей матери, однако сотрудница по ошибке внесла в систему данные самого заявителя.

О том, что в государственных базах он значится умершим, мужчина узнал 2 апреля, когда столкнулся с проблемами при использовании ЭЦП и ИИН. Несмотря на обращение в медучреждение, ошибка не была оперативно устранена — информация в областное управление здравоохранения поступила лишь 6 апреля.

В результате Владимир Шремф на несколько дней оказался фактически «вне системы»: он не мог работать, управлять автомобилем и пользоваться официальными документами.

Ситуация разрешилась после вмешательства адвоката Дильмурат Сарсенов, который направил жалобы в регистрирующие органы и РАГС. Спустя девять дней запись была аннулирована, и статус мужчины восстановили без необходимости переоформления документов.

По словам адвоката, пострадавший намерен обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.