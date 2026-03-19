Житель Костаная застрелил бывшую супругу: мужчина сам сдался полиции
Оружие изъято, ведется расследование.
Сегодня 2026, 14:35
177Фото: Freepik.com
В Костанае возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней местной жительницы, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, в совершении преступления подозревается бывший супруг погибшей. Мужчина самостоятельно явился в полицию с явкой с повинной. Он водворен в изолятор временного содержания.
По предварительным данным, женщина скончалась в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта. Охотничье ружье, зарегистрированное на подозреваемого, изъято.
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам расследования.
