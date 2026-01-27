Житель Кызылординской области занимался дроповодством: его задержали
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Cотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Шымкента задержали мужчину, причастного к серии интернет-мошенничеств, передает BAQ.KZ.
Установлено, что житель Кызылординской области, в поисках так называемого “легкого заработка”, выполнял роль дроповод. Он занимался сбором банковских карт знакомых и передавал их третьим лицам через мессенджеры, а также предоставлял счета в пользование за вознаграждение. В дальнейшем эти карты использовались в преступных схемах.
– Расследование началось с обращения местного жителя, который, доверившись звонку от неизвестных лиц, лишился почти 32 млн тенге, переведя деньги на указанные злоумышленниками счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий киберполицейские установили и задержали подозреваемого. В рамках следствия также доказана его причастность к еще одному аналогичному факту мошенничества: второй потерпевший потерял свыше 6 млн тенге. Общий ущерб составил более 40 млн тенге, – сообщили в МВД РК.
Самое читаемое