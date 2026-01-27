Cотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Шымкента задержали мужчину, причастного к серии интернет-мошенничеств, передает BAQ.KZ.

Установлено, что житель Кызылординской области, в поисках так называемого “легкого заработка”, выполнял роль дроповод. Он занимался сбором банковских карт знакомых и передавал их третьим лицам через мессенджеры, а также предоставлял счета в пользование за вознаграждение. В дальнейшем эти карты использовались в преступных схемах.