В Мангистауской области зафиксирован смертельный случай бешенства. Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, житель области умер после укуса бездомной кошки, поскольку не обратился к врачам сразу после инцидента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным ведомства, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 1 351 случай укусов и царапин животных. Из них 52% пострадавших - дети, 4,4% - подростки и 43,4% - взрослые.

Больше всего нападений приходится на собак - 64,7% всех случаев (823 человека), на кошек - 34,1% (461 человек). Остальные случаи связаны с другими животными - лошадьми, лисами и грызунами.

Главный специалист отдела контроля за особо опасными инфекциями и туберкулёзом Жарас Белгибаев подчеркнул, что большинство укусов совершают неизвестные животные, а несвоевременное обращение за медицинской помощью повышает риск заражения бешенством.

В региональном департаменте призвали жителей немедленно обращаться в больницу после укуса или царапины, чтобы пройти курс вакцинации.