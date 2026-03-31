Житель области Абай осужден за сталкинг экс-супруги
He has already worked more than 9 hours.
Сегодня 2026, 00:25
100Фото: Istockphoto
53-летний житель области Абай привлечен к 90 часам общественных работ за систематическое нарушение покоя своей бывшей супруги, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Несмотря на развод более пяти лет назад, он приходил к ее дому в состоянии алкогольного опьянения и регулярно звонил, игнорируя ее просьбы прекратить это.
Для отбывания наказания мужчина поставлен на учет в службу пробации Жарминского района. С ним проведена профилактическая и воспитательная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предотвращение повторных правонарушений.
Сейчас осужденный трудоустроен рабочим по благоустройству территории в сельском акимате и уже отработал более 9 часов.
