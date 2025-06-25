Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на фейковых инвестициях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Северо-Казахстанской области полиция предупреждает жителей о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с фальшивыми инвестиционными платформами. Очередной жертвой аферистов стал житель Петропавловска, который потерял 19 млн тенге, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции, схема начинается с рекламы о быстром заработке в соцсетях. Затем жертве звонят через WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний, и уговаривают вложить деньги в якобы прибыльные биржевые сделки.
Потерпевший создал аккаунт на поддельной платформе, где в личном кабинете наблюдал "рост дохода" в долларах. Поверив в успех, мужчина продолжал вкладывать всё большие суммы, брал кредиты и занимал деньги у знакомых. Однако когда он попытался вывести "заработанное", связь с "консультантами" оборвалась.
За пять месяцев текущего года аналогичным образом пострадали уже 27 жителей области. Правоохранители настоятельно рекомендуют казахстанцам не доверять сомнительным онлайн-предложениям о легком заработке и никогда не переводить деньги незнакомцам.
Самое читаемое
- 9 миллиардов в асфальт: почему в Костанае недовольны самым масштабным ремонтом
- Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ
- Женщину убило веткой во время урагана в Аксу: семье погибшей закроют кредиты
- Въезд в Россию через приложение: что нужно знать казахстанцам о новом порядке
- Американец спел казахскую песню на своей свадьбе в Атырау