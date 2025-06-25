В Северо-Казахстанской области полиция предупреждает жителей о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с фальшивыми инвестиционными платформами. Очередной жертвой аферистов стал житель Петропавловска, который потерял 19 млн тенге, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции, схема начинается с рекламы о быстром заработке в соцсетях. Затем жертве звонят через WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний, и уговаривают вложить деньги в якобы прибыльные биржевые сделки.

Потерпевший создал аккаунт на поддельной платформе, где в личном кабинете наблюдал "рост дохода" в долларах. Поверив в успех, мужчина продолжал вкладывать всё большие суммы, брал кредиты и занимал деньги у знакомых. Однако когда он попытался вывести "заработанное", связь с "консультантами" оборвалась.

За пять месяцев текущего года аналогичным образом пострадали уже 27 жителей области. Правоохранители настоятельно рекомендуют казахстанцам не доверять сомнительным онлайн-предложениям о легком заработке и никогда не переводить деньги незнакомцам.