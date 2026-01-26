Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование в отношении жителя города Сатпаев, подозреваемого в незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов) и использовании дропперских схем для легализации доходов, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, с 2024 года подозреваемый организовал продажу продукции через социальные сети. Доставка покупателям осуществлялась с помощью привлечённого курьера. Для легализации доходов он использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо — дроппера.

В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора преступления судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а с его банковских счетов арестованы 30,7 млн тенге.

С сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также осуществление незаконных переводов за вознаграждение. В зависимости от тяжести преступления статья 232-1 УК РК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация о ходе расследования не разглашается.