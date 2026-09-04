33-летний житель Шахтинска привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка. По решению суда мужчина проведет под административным арестом 16 суток.

По информации Департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошел 2 сентября. В ведомство поступило сообщение о нарушении тишины в одной из квартир дома по улице К. Маркса.

Прибывшие на место сотрудники полиции начали разбирательство. Во время беседы находившийся в квартире 33-летний мужчина стал угрожать взорвать газовый баллон.

В суде мужчина признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Свои слова он объяснил неудачной «шуткой» в адрес правоохранителей.

Однако суд не расценил угрозу как безобидную шутку. За нарушение общественного порядка мужчине назначено 16 суток административного ареста.

Стражи порядка напоминают, что высказывания об угрозе взрыва или причинения вреда людям могут иметь серьезные последствия. Подобные сообщения требуют обязательной проверки и могут повлечь предусмотренную законом ответственность.