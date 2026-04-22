В Карагандинской области суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта, передает BAQ.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело рассматривалось в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении марихуаны.

По материалам дела, в августе 2025 года подсудимый обнаружил куст конопли возле одного из гаражей. Он сорвал листья растения и принес их домой, где хранил для личного употребления.

В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого была подтверждена его признательными показаниями, свидетельскими показаниями, а также результатами экспертиз и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 50 часов общественных работ. В свою очередь сторона защиты просила не применять штраф.

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая признание вины и раскаяние, при отсутствии отягчающих факторов.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей», - сообщили в суде.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.