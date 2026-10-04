В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили прямой эфир в TikTok. Во время трансляции 21-летний житель Шымкента Нурахмет Бердибай, отвечая на вопрос зрителя, связанный с днем траура, допустил высказывания, демонстрирующие явное неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.

В эфире также участвовали 22-летние Абзал Мусурманкул и Бакдаулет Мустафа.

Всем троим вынесено официальное предупреждение о недопустимости антиобщественного поведения. Они также поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел сроком на один месяц.