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  • 10 суток получил житель Шымкента за неуважение к обществу в эфире TikTok

10 суток получил житель Шымкента за неуважение к обществу в эфире TikTok

По решению суда Нурахмет Бердибай подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

4 Октября 2026, 12:13
АВТОР
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Скриншот видео 4 Октября 2026, 12:13
4 Октября 2026, 12:13
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Фото: Скриншот видео

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили прямой эфир в TikTok. Во время трансляции 21-летний житель Шымкента Нурахмет Бердибай, отвечая на вопрос зрителя, связанный с днем траура, допустил высказывания, демонстрирующие явное неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.

В эфире также участвовали 22-летние Абзал Мусурманкул и Бакдаулет Мустафа.

Всем троим вынесено официальное предупреждение о недопустимости антиобщественного поведения. Они также поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел сроком на один месяц.

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