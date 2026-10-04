10 суток получил житель Шымкента за неуважение к обществу в эфире TikTok
По решению суда Нурахмет Бердибай подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.
4 Октября 2026, 12:13
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4 Октября 2026, 12:134 Октября 2026, 12:13
125Фото: Скриншот видео
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили прямой эфир в TikTok. Во время трансляции 21-летний житель Шымкента Нурахмет Бердибай, отвечая на вопрос зрителя, связанный с днем траура, допустил высказывания, демонстрирующие явное неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.
В эфире также участвовали 22-летние Абзал Мусурманкул и Бакдаулет Мустафа.
Всем троим вынесено официальное предупреждение о недопустимости антиобщественного поведения. Они также поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел сроком на один месяц.
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