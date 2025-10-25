В Шымкенте прошёл финал второго республиканского турнира Respublica Asyq Atu - крупнейшего соревнования по одному из древнейших национальных видов спорта. За главный приз - автомобиль - сразились 40 сильнейших игроков со всех регионов страны, передаёт BAQ.KZ.

Respublica Asyq Atu объединил спортсменов, зрителей и почётных гостей, превратившись в настоящий праздник национального духа. Финальные игры, концертная программа и мастер-классы по национальным видам спорта собрали тысячи горожан и гостей Шымкента.

"Сегодня через игру в асық мы вновь обращаемся к нашим корням и духовному коду нации. Ведь именно асық ату считается началом всех национальных видов спорта. Его история уходит в глубь веков и всегда была связана с образом жизни нашего народа. Сегодняшний турнир - яркий пример того, что национальный спорт является общей ценностью. Мы хотим развивать асық ату не только как традицию, но и как современный культурный феномен, объединяющий общество. Потому что национальный спорт - это не хайп. Это - национальная самобытность, дух и патриотизм", - отметил в своем выступлении Олжас Куспеков, депутат Мажилиса Парламента РК, президент Федерации спорта Асык.

По итогам напряжённой борьбы чемпионом турнира стал игрок из Актюбинской области, Құлыбек Ғарышбек, которому вручили главный приз - автомобиль Chevrolet Onix, произведённый казахстанской автомобильной компанией Allur.

Второе место, которое занял игрок из Туркестанской области, Абилхан Талгар, принесло спортсмену 1 000 000 тенге, третье место занял Сламқұл Бақдаулет из Западно-Казахстанской области с призом в 500 000 тенге. Также игроков турнира ждал специальный приз от партии AMANAT, который выиграл Жаздықбай Керім из Павлодарской области и составил 300 000 тенге.

Марафон из полуфиналов и финала продемонстрировал не только мастерство участников, но и возросший интерес к асық ату как к массовому виду спорта.

"В ДНК нашей компании заложены национальные ценности и дух созидания. Поддерживая “Асық ату”, мы стремимся возродить национальное сознание через спорт, культуру и креативные инициативы. Мы верим, что наши спортсмены и участники станут примером силы, воли и любви к Родине", - отметила Айгуль Ахметова, представитель казахстанской автомобильной компании Allur, официального партнёра турнира.

Выбор Шымкента для проведения турнира стал неслучайным: именно спортсмены южного региона в прошлом году показали блестящие результаты, а обладателем главного приза стал уроженец этого города. Поэтому в 2025 году именно Шымкент стал столицей Respublica Asyq Atu, что символично подчёркивает вклад региона в развитие национального спорта.

Турнир в Шымкенте подтвердил статус города как центра развития асық ату и показал, что национальный спорт способен объединять поколения и регионы. Respublica Asyq Atu стал важным шагом к превращению древнейшей игры в массовое движение, которое укрепляет культурное наследие и открывает новые горизонты для развития спорта в Казахстане.