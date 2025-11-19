Житель Сочи задержан после стрельбы в ТЦ
Мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух.
В Сочи сотрудники полиции и Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, устроившего стрельбу в торговом центре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета "Retey PM". Инцидент произошел внутри торгового комплекса и напугал посетителей. После нажатия тревожной кнопки к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы, задержав нарушителя.
Злоумышленника доставили в изолятор временного содержания, оружие изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия.
