В Сочи сотрудники полиции и Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, устроившего стрельбу в торговом центре, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета "Retey PM". Инцидент произошел внутри торгового комплекса и напугал посетителей. После нажатия тревожной кнопки к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы, задержав нарушителя.

Злоумышленника доставили в изолятор временного содержания, оружие изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия.