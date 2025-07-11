Житель Тараза с топором напал на водителя автобуса и полицейского
Мужчину осудили на шесть лет.
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В Таразе мужчина устроил опасный дебош прямо в общественном транспорте, а после напал на оперативника криминальной полиции. Инцидент завершился уголовным делом и реальным сроком, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, местный житель зашёл в автобус №16 и неожиданно набросился на водителя с топором, нанеся ему несколько ударов. Пострадавший получил лёгкие телесные повреждения, но избежал тяжёлых последствий.
Злоумышленника оперативно задержали, однако по пути в отдел полиции он снова проявил агрессию - на этот раз досталось сотруднику криминальной полиции. Полицейский также получил телесные повреждения.
Суд №2 города Тараз признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса: 293 часть 3 - хулиганство с применением оружия и 380 часть 3 - насилие в отношении представителя власти.
С учётом всех обстоятельств, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.
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