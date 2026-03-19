Житель Темиртау провалился в 2-метровый колодец
Мужчину вытащили спасатели.
Сегодня 2026, 23:11
Фото: Pixabay.com
В городе Темиртау Карагандинской области по улице Колхозная мужчина 1982 года рождения по неосторожности упал в открытый колодец глубиной около 2 метров, передает BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, а также полицейские и бригада скорой медицинской помощи. Совместными усилиями, используя медицинский щиток, они извлекли мужчину из колодца.
В медицинской помощи мужчина не нуждался.
