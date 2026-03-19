Житель Темиртау провалился в 2-метровый колодец 

Мужчину вытащили спасатели.

В городе Темиртау Карагандинской области по улице Колхозная мужчина 1982 года рождения по неосторожности упал в открытый колодец глубиной около 2 метров, передает BAQ.KZ.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, а также полицейские и бригада скорой медицинской помощи. Совместными усилиями, используя медицинский щиток, они извлекли мужчину из колодца.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

