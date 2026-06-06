Житель Туркестанской области потерялся в горах ночью
Сотрудники МЧС провели ночную спасательную операцию.
Сегодня 2026, 17:18
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Сегодня 2026, 17:18Сегодня 2026, 17:18
130Фото: Pixabay.com
На горе Ушкиртау в Тюлькубасском районе потребовалась помощь спасателей. Поднявшись в горную местность, мужчина не смог самостоятельно спуститься.
Для оказания помощи были направлены сотрудники МЧС. Поисково-спасательные работы проводились в ночное время. Местонахождение мужчины удалось установить по геолокации.
Спасатели добрались до него и оказали необходимую помощь. Мужчина был благополучно спущен с горы.
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