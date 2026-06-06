Житель Туркестанской области потерялся в горах ночью

Сотрудники МЧС провели ночную спасательную операцию.

Сегодня 2026, 17:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 17:18
Сегодня 2026, 17:18
130
Фото: Pixabay.com

На горе Ушкиртау в Тюлькубасском районе потребовалась помощь спасателей. Поднявшись в горную местность, мужчина не смог самостоятельно спуститься.

Для оказания помощи были направлены сотрудники МЧС. Поисково-спасательные работы проводились в ночное время. Местонахождение мужчины удалось установить по геолокации.

Спасатели добрались до него и оказали необходимую помощь. Мужчина был благополучно спущен с горы.

Самое читаемое

Наверх