Житель Туркестанской области потерялся в горах ночью

На горе Ушкиртау в Тюлькубасском районе потребовалась помощь спасателей. Поднявшись в горную местность, мужчина не смог самостоятельно спуститься.

Для оказания помощи были направлены сотрудники МЧС. Поисково-спасательные работы проводились в ночное время. Местонахождение мужчины удалось установить по геолокации.

Спасатели добрались до него и оказали необходимую помощь. Мужчина был благополучно спущен с горы.