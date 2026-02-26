Житель Уральска шантажировал акима и проиграл украденные миллионы на ставках
Сегодня 2026, 19:41
20Фото: freepik.com
В Уральском городском суде вынесен приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве, вымогательстве и легализации средств, полученных преступным путем, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что злоумышленник завладел 170 тыс. тенге у пострадавшего от паводка владельца дачи, обещая помощь в приобретении жилья. Ещё 580 тыс. тенге он похитил под предлогом издания книги местного писателя. Кроме того, через шантаж он вымогал 500 тыс. тенге у акима сельского округа.
Из похищенных средств 830 тыс. тенге он потратил на ставки на спорт, незаконно заработав 1,2 млн тенге.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие малолетнего ребенка. Отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина признан виновным по всем статьям и приговорен к трём годам лишения свободы с конфискацией незаконного дохода.
