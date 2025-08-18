В Уральске разгорелся судебный спор между собственником земельного участка и акиматом. Николай Винк требует признать незаконным размещение мемориала воинам-интернационалистам на принадлежащей ему территории и снести памятник, передает BAQ.KZ.

По словам его представителя, юриста Гульжан Бегеевой, участок площадью 0,1507 га был передан Винку по праву собственности и предназначался для строительства зоны отдыха. Однако на этой земле оказался установлен мемориал "Вечная память воинам-интернационалистам".

"Мой доверитель обладает исключительными правами на владение и распоряжение участком. Постановление акима о его изъятии для госнужд мы считаем незаконным и оспариваем в суде", – заявила Бегеева журналистам портала "МГ".

12 августа аким города подписал постановление об изъятии участка для государственных нужд. В акимате подтвердили факт размещения памятника и сообщили, что собственнику будет предоставлен равноценный участок в другом районе или на окраине Уральска.

Судебные разбирательства продолжаются: Николай Винк намерен добиваться признания постановления акима недействительным и повторно подать иск о сносе памятника.