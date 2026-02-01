Сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность подпольной фитолаборатории. Факт незаконного культивирования запрещенных растений установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по противодействию наркопреступности, передаёт BAQ.KZ.

В ходе санкционированного обыска жилого дома и прилегающей территории, принадлежащих 53-летнему жителю Восточно-Казахстанской области, полицейские обнаружили специально оборудованное помещение, функционировавшее под видом фитолаборатории. В нем осуществлялось выращивание растений, предположительно наркотического характера, с использованием профессионального оборудования.

"Из незаконного оборота изъяты 28 кустов растений, 18 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также технические средства, применявшиеся для культивирования: светодиодные лампы, вентиляторы и электронные весы", - рассказали в МВД.

Согласно результатам проведенной экспертизы, общий вес изъятых наркотических веществ составил около 1,5 кг.

Полиция подчеркивает, что незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу для здоровья и безопасности общества, и призывают граждан не оставаться равнодушными. О любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо незамедлительно сообщать по телефону "102".