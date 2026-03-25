Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
Жителей города призвали заранее учитывать график отключений.
Сегодня 2026, 20:21
Фото: Pixabay.com
В Алматы 26 и 27 марта 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением профилактических работ и устранением дефектов на электрооборудовании, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в компании «Алатау Жарық Компаниясы», отключения будут проходить в разных районах города. Электроснабжение планируется приостанавливать ежедневно с 8:00 или 9:00 до 17:00.
В компании отметили, что работы проводятся для повышения надежности электросетей и предотвращения возможных аварийных ситуаций.
