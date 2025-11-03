Жителей Алматы ждут перебои с электричеством
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы 3 ноября пройдут плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, из-за чего в ряде районов возможны кратковременные отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Алатау жарық компаниясы".
Как сообщили в компании, отключения связаны с проведением технического обслуживания и ремонтом оборудования. Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием и заранее скорректировать свои планы.
По графику, с 08:00 до 17:00 свет могут отключать:
-
в частных домах по улицам Жансугурова, Ломоносова, Туркменская, Щорса;
-
на улице Тлендиева, 223;
-
в микрорайонах Калкаман-2, Таусамалы, Тастыбулак, Карасу, Айнабулак, Орбита-4, Южный, Черемушки-2;
-
по улицам Розыбакиева, Байкадамова, Тажибаева, Хусаинова, Абдуллиных, Каирбекова;
-
а также в садоводческих обществах "Заря" и "Свежесть".
В компании отметили, что все работы проводятся в рамках плановых мероприятий по повышению надежности электроснабжения мегаполиса.
По завершении технических работ электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Самое читаемое
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Пентагон одобрил поставку "Томагавков" для Украины — СМИ
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
- Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике в Панаме
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже