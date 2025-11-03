В Алматы 3 ноября пройдут плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, из-за чего в ряде районов возможны кратковременные отключения электроэнергии, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Алатау жарық компаниясы".

Как сообщили в компании, отключения связаны с проведением технического обслуживания и ремонтом оборудования. Энергетики просят жителей города отнестись с пониманием и заранее скорректировать свои планы.

По графику, с 08:00 до 17:00 свет могут отключать:

в частных домах по улицам Жансугурова, Ломоносова, Туркменская, Щорса;

на улице Тлендиева, 223;

в микрорайонах Калкаман-2, Таусамалы, Тастыбулак, Карасу, Айнабулак, Орбита-4, Южный, Черемушки-2;

по улицам Розыбакиева, Байкадамова, Тажибаева, Хусаинова, Абдуллиных, Каирбекова;

а также в садоводческих обществах "Заря" и "Свежесть".

В компании отметили, что все работы проводятся в рамках плановых мероприятий по повышению надежности электроснабжения мегаполиса.

По завершении технических работ электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.