Жителей и гостей Астана предупредили о перекрытии участка дороги в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак, передает BAQ.kz.

С 26 апреля по 1 сентября движение транспорта будет полностью закрыто на участке между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом Ишим.

Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.

В городских службах отметили, что на период проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Горожан также призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.