Разблокировка смартфона с помощью PIN-кода безопаснее, чем биометрия и отпечатки пальцев. Об этом на форуме "Уроки цифровой безопасности" в Астане заявил руководитель Департамента профилактики и аналитических разработок Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Медет Несипбек, передает BAQ.KZ официальный сайт столичного акимата.

"Первый вариант — биометрия. Им пользуется подавляющее большинство пользователей смартфонов. Конечно, это удобно. Второй вариант также используется многими, кто разблокирует свои телефоны сканированием отпечатков пальцев. Однако, даже когда вы спите, посторонние могут воспользоваться этими методами и без проблем разблокировать ваш телефон. Третий вариант - PIN-код. Очевидно, это устаревший подход. Молодежь может подумать, что его используют только пожилые люди. Но это самый безопасный вариант. Чтобы повысить безопасность, замените пароль на шестизначный. Он должен быть более сложным", - сказал Медет Несипбек.

Также руководитель управления Департамента превенции и аналитических разработок АФМ рассказал о дистанционном управлении смартфоном.

"Есть функция дистанционного управления телефоном. Вы должны использовать ее. Если ваш смартфон потерян, вы можете удаленно заблокировать его с помощью этой функции. Вы можете отключить все данные на своем смартфоне. Даже если он находится в беззвучном режиме, его можно переключить на громкий звук", - сказал он.

По его словам, при использовании мобильных приложений не следует следовать команде разрешения. Существует высокий риск попасть в ловушку мошенников.

Также Медет Несипбек посоветовал не подключаться к неизвестным сетям Wi-Fi в незнакомых местах. По словам эксперта, сеть Wi-Fi, предоставляемая мошенниками, может быть одним из способов доступа к личным данным. Для этого достаточно 5-10 минут времени.