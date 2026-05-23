Жителей Астаны предупредили о тренировочных полётах военной авиации

В Астане в ближайшие дни пройдут тренировочные полёты военной авиации в рамках подготовки к демонстрационному пролёту истребителей.

Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана, мероприятие запланировано на 28 мая в соответствии с планом Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК. Подготовительные полёты начнутся уже с 24 мая.

В ведомстве отметили, что авиационная техника будет выполнять полёты на безопасной высоте, поэтому они не повлияют на привычный ритм жизни города.

Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к возможному кратковременному повышению уровня шума во время тренировок и демонстрационного пролёта.

Также в Минобороны подчеркнули, что все полёты организованы с соблюдением требований безопасности и не представляют угрозы для населения. Использование цветного дыма во время авиационного шоу носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.