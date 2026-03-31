В Астане 4 апреля 2026 года в контур тепловых сетей будет запущен органический краситель - флуоресцеин натрия (Уранин А). Об этом сообщили в АО «Астана-Теплотранзит».

"Краситель позволит выявить потери сетевой воды через скрытые дефекты трубопроводов, неплотности запорной арматуры водоподогревателей, тепловых сетей потребителей и своевременно принять меры по их устранению", - сообщили в компании.

В организации подчеркнули, что используемое вещество безопасно для здоровья.

"Уранин А не опасен для организма человека, допущен к применению и разрешен в системе теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора. Применение красителя не отразится на качестве водопроводной воды, но проявление его в воде горячего водоснабжения означает, что водоподогреватель имеет повреждение", - пояснили в «Астана-Теплотранзит».

Жителей столицы просят при обнаружении горячей воды с зеленоватым оттенком незамедлительно сообщать в службу iKomek 109.

Проведение таких работ направлено на своевременное выявление и устранение дефектов в системе теплоснабжения города.