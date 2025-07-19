Предпринимательница из Темиртау Наталья Воротынская стала обладательницей малого государственного гранта, победив на республиканском конкурсе с проектом "Креативная инклюзия". На полученный миллион тенге она организует курсы войлоковаляния и бисероплетения для людей с особыми потребностями, передает BAQ.KZ.

Наталья Воротынская – основательница социального ремесленного центра "Шебер-Темиртау". Обучать людей с инвалидностью она начала ещё в 2016 году.

"Я сама мастер войлоковаляния. В 2016 году меня пригласили вести курсы от Центра занятости и набрали специфическую группу, которая на 90% состояла из людей с нарушениями зрения. Для меня это был первый подобный опыт, были и сложности. Но это всё дало результат: я доказала, что создание качественной сувенирной ремесленной продукции людьми с особыми потребностями возможно. Мы стали известны в Казахстане. В 2019 году наш центр получил сертификат "Лучшее социально ответственное предприятие" на конкурсе "Лучший товар Казахстана", – рассказала Наталья.

Ремесленница подготовила проект "Креативная инклюзия", согласно которому на грантовые средства она сможет обучить десятерых людей с инвалидностью не только ремеслу, но и искусству презентовать и продавать свой товар.

На грантовые средства предпринимательница закупит 10 столов, скатерти, стулья. То есть всё оборудование для ярмарки на 10 человек.

Также на её курсе, помимо войлоковаляния, слушателей научат плести из бисера, делать свечи и варить мыло, вести социальные сети и продвигать свою продукцию.

"Таким образом, социальный проект решает сразу несколько задач, которые складываются в одну общую – помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество и стать его активными членами",- отметили в акимате Карагандинской области.

Всего от Карагандинской области малыми грантами отмечено пять проектов.