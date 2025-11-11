31 октября 2025 года прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух жителей Узункольского района, которые применили насилие в отношении участкового инспектора полиции, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 18 июня в селе Пресногорьковка возле увеселительного заведения. Мужчины 27 и 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на обоснованное замечание полицейского применили насилие, причинив легкий вред здоровью, а также публично оскорбили сотрудника полиции.

Их действия квалифицированы по статьям 378 ч.2 и 380 ч.4 п.3 Уголовного кодекса РК (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статей предусматривает лишение свободы до семи лет.

Дело направлено в Узункольский районный суд Костанайской области.

Прокуратура напоминает, что проявление агрессии, насилия и оскорбление представителей власти недопустимы и влекут уголовную ответственность. Гражданам следует соблюдать нормы общественного порядка и уважительно относиться к сотрудникам правоохранительных органов.